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"Диверсия" на объекте ВСУ. СБУ провела антитеррористические учения на Закарпатье – видео видео

03.06.2021, 16:52
Учения в Закарпатской области (Фото - СБУ)
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В Закарпатской области прошли антитеррористические учения Службы безопасности Украины, во время которых бойцы отрабатывали навыки противостояния диверсионным угрозам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По легенде учений, две группы условных террористов прибыли в регион для совершения "диверсии" на одном из объектов ВСУ.

Силовики своевременно среагировали и "обезвредили" имитационные самодельные взрывные устройства, а также помешали "диверсантам" попасть на военный объект.

Бойцы СБУ задержали условных преступников и нейтрализовали последствия их "подрывной деятельности".

Смотрите также: СБУ: Контрразведка взяла на Донбассе агента боевиков, он "был партнером" ООН – видео

Оксана Житнюк
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сбу учения закарпатье диверсант антитеррор
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