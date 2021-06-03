В Закарпатской области прошли антитеррористические учения Службы безопасности Украины, во время которых бойцы отрабатывали навыки противостояния диверсионным угрозам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По легенде учений, две группы условных террористов прибыли в регион для совершения "диверсии" на одном из объектов ВСУ.
Силовики своевременно среагировали и "обезвредили" имитационные самодельные взрывные устройства, а также помешали "диверсантам" попасть на военный объект.
Бойцы СБУ задержали условных преступников и нейтрализовали последствия их "подрывной деятельности".
- 26-27 мая 2021-го СБУ провела антитеррористические учения в Авдеевке и показала видео с задержанием "диверсантов".
- 28 мая спецотряд Альфа Службы безопасности Украины провел антитеррористические учения в метрополитене Киева.
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