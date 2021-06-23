UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
23.06.2021, 09:39

Морпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельб

1 / 10
Морпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельб
Морпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельб
Морпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельбМорпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельб

Реактивная артиллерия украинских морпехов уничтожила с дистанции более 10 км опорные пункты, группы пехоты и колонны военной техники условного противника. Стрельбы из установок 9К57 Ураган калибра 220 мм прошли на полигоне Широкий лан в Николаевской области, пишут в Генштабе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В учениях задействовали отдельный реактивный артиллерийский полк командования Морской пехоты ВМС ВСУ.

"Получив сигнал, подразделения РСЗО выдвинулись в район выполнения задач и заняли огневые позиции. Расчеты быстро и слаженно подготовили боевые машины к бою и осуществили наведение. Стрельба велась с закрытых огневых позиций", – сообщили там легенду и задачи учений.

Смотрите также: Рейнджеры ВСУ. Как готовят "бойцов трех стихий": видео с базы на юге

В командовании уточнили, что "все цели поражены, поставленные задачи выполнены в полном объеме и в соответствующие сроки".

Видео и фото: Командование Морской пехоты ВСУ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, учения, морская пехота, ураган, армия, РСЗО, артиллерия, полигон, стрельбы, морпехи
Еще по теме
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото
"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото
Украинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фото
Украинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фото
Мраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фото
Мраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фото
Материалы по теме
ВСУ получили модернизированный МиГ-29 – фото истребителя
Общество ВСУ получили модернизированный МиГ-29 – фото истребителя
Британия продаст Украине два военных корабля. Зеленский будет в Одессе уже завтра – СМИ
Политика Британия продаст Украине два военных корабля. Зеленский будет в Одессе уже завтра – СМИ
Популярное
фото/видео
Плывут машины и валятся деревья. Европу накрыло крупным градом и штормами – видео
Плывут машины и валятся деревья. Европу накрыло крупным градом и штормами – видео
Babcock International объявила, что берется за "современный фрегат" для ВМС Украины
Babcock International объявила, что берется за "современный фрегат" для ВМС Украины 10:32
Морпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельб
Морпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельб 09:39
Силовики Украины и Молдовы накрыли наркосеть: изъято героина на 300 млн грн – видео
Силовики Украины и Молдовы накрыли наркосеть: изъято героина на 300 млн грн – видео 22.06.21, 15:19
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 