Морпехи ВСУ снесли из "Ураганов" позиции и колонны условного врага: видео и фото стрельб

Реактивная артиллерия украинских морпехов уничтожила с дистанции более 10 км опорные пункты, группы пехоты и колонны военной техники условного противника. Стрельбы из установок 9К57 Ураган калибра 220 мм прошли на полигоне Широкий лан в Николаевской области, пишут в Генштабе.

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В учениях задействовали отдельный реактивный артиллерийский полк командования Морской пехоты ВМС ВСУ.

"Получив сигнал, подразделения РСЗО выдвинулись в район выполнения задач и заняли огневые позиции. Расчеты быстро и слаженно подготовили боевые машины к бою и осуществили наведение. Стрельба велась с закрытых огневых позиций", – сообщили там легенду и задачи учений.

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В командовании уточнили, что "все цели поражены, поставленные задачи выполнены в полном объеме и в соответствующие сроки".

Видео и фото: Командование Морской пехоты ВСУ