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13.08.2019, 09:26

Под Киевом нашли подпольные хранилища с брендовым кофе: фото

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Под Киевом нашли подпольные хранилища с брендовым кофе: фотоПод Киевом нашли подпольные хранилища с брендовым кофе: фотоПод Киевом нашли подпольные хранилища с брендовым кофе: фотоПод Киевом нашли подпольные хранилища с брендовым кофе: фото
Под Киевом нашли подпольные хранилища с брендовым кофе: фотоПод Киевом нашли подпольные хранилища с брендовым кофе: фотоПод Киевом нашли подпольные хранилища с брендовым кофе: фотоПод Киевом нашли подпольные хранилища с брендовым кофе: фото
Под Киевом нашли подпольные хранилища с брендовым кофе: фотоПод Киевом нашли подпольные хранилища с брендовым кофе: фотоПод Киевом нашли подпольные хранилища с брендовым кофе: фотоПод Киевом нашли подпольные хранилища с брендовым кофе: фото

Полиция проводит следственные действия и устанавливает причастных

В Борисполе полицейские в ходе обысков обнаружили подпольный склад с упаковками и этикетками для фальсифицированного кофе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Было установлено, что в Киевской, Кировоградской и Черкасской областях ряд лиц занимались реализацией растворимого кофе-фальсификата известной торговой марки. По факту открыто уголовное дело по статье о незаконном использовании знака для товаров и услуг, начато досудебное расследование.

"Во время проведения санкционированных обысков на территории города Борисполь работники полиции изъяли 74 рулона с этикетками кофе известной марки, 11 коробок с вакуумными пакетами, порошкообразное вещество темного цвета с запахом кофе", - говорится в сообщении.

В полиции добавили о проводимых следственных действиях и установлении причастных к преступлению лиц.

  • Ранее исследователи развенчали миф о вреде вечернего кофе и чая для здорового сна.

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Теги: кофе, фальсификат, склад, полиция, Борисполь
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