В Киеве школьники посоревнуются в создании smart-гаджетов

В Киеве стартуют вторые национальные соревнования для школьников по моделированию "умных" устройств — STEAM-House-2019. ИТ-соревнования среди учащихся средних школ призваны не просто побуждать детей генерировать новые идеи, но и способствовать развитию STEAM-образования и внедрению современных технологий в программу Новой украинской школы, утвержденной Министерством образования и науки.

В этом году ученики со всех уголков страны в возрасте от 12 до 17 лет будут соревноваться в разработке идей «умных» устройств, их программировании и изготовлении моделей таких гаджетов уже во второй раз.

Реклама

До 15 августа организаторы и жюри конкурса определят 10 финалистов и презентуют им наборы комплектующих для проектирования гаджетов.

Финал конкурса состоится в первой половине ноября. Во время финального этапа в Киеве жюри определит и наградит победителей в двух возрастных категориях и трех номинациях: «Умные» устройства», «Умный город» и Интернет вещей (IoT).

Организатор нынешних соревнований-компания Accord Group. Соорганизаторы — компания-учредитель конкурса STEAM-House «ИТ-Интегратор», Институт модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины и издательский дом "Освіта". Главные партнеры конкурса — Cisco Networking Academy, Microsoft, Asbis, ERC.

«Конкурс STEAM-House призван популяризировать внедрение современных образовательных и информационных технологий в украинских школах. Он также помогает нам отбирать талантливую молодежь, предоставлять ей всестороннюю поддержку при выборе STEAM-профессий — так называемых «профессий будущего», — комментирует вице-президент "ИТ-Интегратор" Надежда Омельченко.

«Наша компания делает очень много для содействия реализации концепции Новой украинской школы и развития научного направления образования и опытно-ориентированного обучения, продвижения использования ИТ-решений в школах. Мы верим в то, что STEAM-House станет не только конкурсом для талантливой молодежи, но и инновационной платформой, которая объединит все компании и организации, которые развивают среднее образование в стране», — считает генеральный директор Accord Group Валерий Береговой.

В прошлом году участники STEAM House подали около 100 оригинальных проектов. Победу в конкурсе одержали проекты «умный» кран от Михаила Серого (г. Горишни Плавни, Полтавская обл.) и система компенсации утраченного зрения от Игоря Шибки (г. Днепр). Для обоих победителей конкурс стал трамплином для развития. Разработку Игоря Шибки отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман как общественно-полезный проект. А smart-кран Михаила Серого успешно функционирует в его родной школе.

Чтобы принять участие в соревнованиях этого года, участникам нужно зарегистрироваться по ссылке https://sway.office.com/x9RJFpQXcfxsTj0v и подать идею устройства в форме заявки до 20 июня.

Подробнее о соревнованиях и условия конкурса: http://steam.accord-group.com/

Медиа-партнерами конкурса STEAM-House-2019 является телеканал "1+1", онлайн-платформа «Освитория», газета «Сегодня», онлайн-издание Liga.net, Womo, Liferead.media, «Освита.ua», «Всеосвита» Facebook-сообщество «Типичный Киев» и другие.