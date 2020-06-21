Жительница дома о взрыве: Я не смогла выйти, у меня началась паника – видео

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После взрыва в доме в Киеве, жительница 10-го этажа не смогла самостоятельно покинуть здание – она рассказывает, как ей удалось выбраться

Жительница 10-го этажа дома в Киеве в Дарницком районе, в котором сегодня произошел взрыв, рассказала, что она не смогла спуститься по лестнице и выйти на улицу, потому что лестничные пролеты обрушились. Видео с ее рассказом опубликовала пресс-служба ГСЧС.

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По ее словам, она слышал взрыв, в доме вылетели стекла, она ощутила толчок и поняла, что надо выбираться из дома.

На видео показана запись, которую, похоже, жительница дома сделала с помощью смартфона.

Она рассказала, что ей понадобилось около трех минут, чтобы собрать документы и деньги, и она отправилась вниз по лестнице, но обнаружила, что начиная с восьмого этажа, лестницы нет, а двери, ведущие на крышу, закрыты.

Жительница сказала, что когда она поняла, что не может выбраться, у нее началась паника. Она позвонила в 101 и ждала около 40-ка минут. Спасатели выбили двери с крыши и вывели ее.

  • Сегодня, 21 июня, в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Погибли три человека. Спасатели говорят, что предварительной причиной происшествия считается взрыв газовоздушной смеси.

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Теги: позняки, взрыв в доме, киев
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