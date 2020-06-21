Взрыв в доме в Киеве. Все подробности чрезвычайного происшествия: фото, видео

На месте взрыва в доме на киевских Позняках (Фото: ГСЧС)

Сегодня, 21 июня, около 10:00 в Киеве в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв.



ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. По предварительной версии взорвалась газовоздушная смесь. Пожара не было.

В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

По словам жильцов дома, несколько дней назад там якобы проводили ремонт газовых счетчиков, после чего был слышен запах газа.

На место происшествия приехали глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, министр внутренних дел Арсен Аваков и мэр Киева Виталий Кличко.

По состоянию на 18:00 спасатели обнаружили тела двух погибших женщин и деблокировали из завалов троих пострадавших. Эвакуированы 23 человека. Спасатели устанавливают тросы и распорки для стабилизации конструкций дома.

На месте происшествия работали штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

Шесть психологов киевского ГУ ГСЧС оказывали экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома.

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В спасательных работах участвовали 466 человек и 67 единиц техники, в том числе четыре кинологических расчета.

На месте ЧП работают специалисты в строительной сфере. На основе выводов конструкторов решат, что делать с домом, который взорвался.

Киевгаз сообщил, что его работники оперативно перекрыли поставку газа в дом после взрыва.

"Причина этой чрезвычайной ситуации будет известна после выводов комиссии", - говорят в компании.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Заместитель мэра Киева Петр Пантелеев сказал, что людей, которых эвакуировали из поврежденного дома, временно поселят в интернате на Харьковском шоссе, их обеспечат питанием.

Пантелеев добавил, что городские власти Киева создадут комиссию: она проверит дома, которые находятся рядом с домом по улице Соломии Крушельницкой 1/5.

Аваков пообещал, что разрушенное здание будут круглосуточно охранять полицейские, чтобы не допустить мародерства. После осмотра дома экспертами, людей, если это будет возможно, пустят забрать документы и вещи первой необходимости.

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Офис генерального прокурора открыл уголовное дело по взрыву в доме – по ч. 2 ст. 270 УК (нарушение требований пожарной безопасности при обращении с газом, которе повлекло тяжкие последствия). Максимальная санкция статьи – до восьми лет тюрьмы.

Досудебное расследование будет проводить следственное управление столичной полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По словам Авакова, в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, начали проводить обыски. Полиция рассматривает две версии причины взрыва: взрыв газа или детонация взрывного устройства.

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