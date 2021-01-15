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Камеры, GPS-трекеры, метеостанции. Киевавтодор показал как борется со снегопадом: видео видео

15.01.2021, 17:51
Уборка снега в Киеве (Фото: пресс-служба Киевавтодора)
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В Киеве в связи с сильным снегопадом за минувшие сутки на дорогах работали около 5200 работников коммунальных предприятий. Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

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В сюжете, опубликованном мэром, показано, как организована работа по очистке города от снега. Помимо автотранспорта и бригад по ручной уборке дорожники используют несколько систем мониторинга города. 

Получая информацию с камер видеонаблюдения, диспетчер видит, на каких участках дорог есть проблемы, и оправляет туда машину.

Есть система камер, показывающих состояние базы техники Киевавтодора, есть карта города, на которой видно передвижение всех спецмашин – они оборудованы GPS-трекерами.

Имеется также монитор, на котором отображается информация метеостанции.

По информации Киевавтодора, во всех районах колонны большой и малой техники очищали проезжие части от снега.

Ночью тротуары и остановки общественного транспорта расчищали от снега 37 бригад по ручной уборке.

На рассвете опять начался снегопад, и коммунальщики провели повторную уборку проезжей части.

В течение дня проводится уборка подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, лестничных маршей, остановок общественного транспорта.

С начала непогоды в Киеве использовали 2273 тонны соли, 1635 тонн песчано-соляной смеси, 96 000 литров жидких хлоридов.

  • По данным синоптиков, в Киеве в течение 16-18 января днем прогнозируют до -15°C, ночью до -20°C.

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Наталия Медведева
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