Киевская полиция разоблачила фейковых экстрасенсов: видео

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Мошенники проводили "диагностику и ритуалы" по телефону

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Киевская полиция заявила о разоблачении мошенников, которые под видом экстрасенсов предоставляли "услуги в сфере оккультных наук и экстрасенсорных возможностей". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Там рассказали, что злоумышленники оборудовали два колл-центра, куда по объявлениям на специальных сайтах звонили граждане. С ними общались операторы, которые назывались экстрасенсами или их помощниками.

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На сайтах, также созданных мошенниками, рекламировались услуги экстрасенсов, которые принимали участие в телепрограммах соседнего государства.

"В телефонном разговоре псевдоцелители предоставляли абонентам консультации и даже проводили диагностику и ритуалы, которые должны были помочь клиентам в решении вопросов и проблем. Деньги за услуги перечисляли на виртуальные кошельки или банковские счета", - сообщили в полиции.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) УК, проведены обыски.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В ноябре 2018 года несколько пилотов разных авиалиний сообщили о необычных "ярких вспышках" и нескольких быстро летящих (2450 км/ч) объектах в небе над Ирландией. Ирландское авиационное управление занялось расследованием.

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Теги: мошенничество, оккультизм, экстрасенс
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