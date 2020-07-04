Кличко показал, как создают скульптуру для фонтана на Владимирской горке: видео

Мэр столицы Виталий Кличко показал, как происходит финальный этап создания скульптуры Архистратига Михаила, которая станет частью нового фонтана на Владимирской горке. Видео о том, как будет выглядеть творение скульпторов, Кличко разместил в Facebook.

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По словам столичного мэра, 3D-модель скульптуры была создана из специального "пластилина", ее отсканировали, а далее скульптуру будут отливать из бронзы по частям, в конце соединив их. Основа композиции уже готова.

Установят новый фонтан в верхней части парка Владимирская горка, за Михайловским собором. Он станет вторым фонтаном из предусмотренных проектом реконструкции парка - первый был установлен при выходе из парковой зоны на пешеходно-велосипедный мост.

Архистратиг Михали является покровителем Киева, отметил Кличко. Поэтому фонтан с этой скульптурой должен стать "оберегом нашего города и еще одним магнитом для киевлян и гостей столицы", добавил он.

В октябре прошлого года в столице вместо Ленина, синей руки и рыси установили шар: фото.

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