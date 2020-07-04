Кличко показал, как создают скульптуру для фонтана на Владимирской горке: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Новый фонтан установят в верхней части парка Владимирская горка, его украшением станет скульптура Архистратига Михаила

Мэр столицы Виталий Кличко показал, как происходит финальный этап создания скульптуры Архистратига Михаила, которая станет частью нового фонтана на Владимирской горке. Видео о том, как будет выглядеть творение скульпторов, Кличко разместил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам столичного мэра, 3D-модель скульптуры была создана из специального "пластилина", ее отсканировали, а далее скульптуру будут отливать из бронзы по частям, в конце соединив их. Основа композиции уже готова.

Установят новый фонтан в верхней части парка Владимирская горка, за Михайловским собором. Он станет вторым фонтаном из предусмотренных проектом реконструкции парка - первый был установлен при выходе из парковой зоны на пешеходно-велосипедный мост. 

Архистратиг Михали является покровителем Киева, отметил Кличко. Поэтому фонтан с этой скульптурой должен стать "оберегом нашего города и еще одним магнитом для киевлян и гостей столицы", добавил он.

  • В октябре прошлого года в столице вместо Ленина, синей руки и рыси установили шар: фото.

Читайте также: В День города в Киеве включили центральные фонтаны: фото

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, видео, фонтан, виталий кличко, скульптура
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Кличко показал, как создают скульптуру для фонтана на Владимирской горке: видео
Кличко показал, как создают скульптуру для фонтана на Владимирской горке: видео
Футбол. Матч "Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть - онлайн-трансляция
Футбол. Матч "Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть - онлайн-трансляция
В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков, погибли четыре человека: видео
В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков, погибли четыре человека: видео
Экономика Бизнес-неделя: Бойкот Facеbook, пенсии автоматом, обезглавленый НБУ и новая база WizzAir
Мотор, камера! Как Голливуд и кинотеатры переболели COVID-19. Интервью с CEO Multipleх
FMCG Мотор, камера! Как Голливуд и кинотеатры переболели COVID-19. Интервью с CEO Multipleх
Герои карантинного времени
Идеи и Кейсы Герои карантинного времени
Популярное
фото/видео
Кличко показал, как создают скульптуру для фонтана на Владимирской горке: видео
Кличко показал, как создают скульптуру для фонтана на Владимирской горке: видео
Футбол. Матч "Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть - онлайн-трансляция
Футбол. Матч "Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть - онлайн-трансляция 18:06
В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков, погибли четыре человека: видео
В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков, погибли четыре человека: видео 03.07.20, 23:54
"Стрельба в бешеном ритме". ВСУ провели турнир среди лучших снайперов - видео
"Стрельба в бешеном ритме". ВСУ провели турнир среди лучших снайперов - видео 03.07.20, 14:46
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 