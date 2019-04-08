Масштабный пожар в Киеве, взорвались газовые баллоны: фото, видео

7 апреля ночью в Киеве произошел пожар на улице Гомельской Подольского района. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситтациям в Киевеу

Информация о пожаре поступила в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины Киева в 23:06.

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По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на придомовой территории горит мусор, травяной настил и деревья на площади 200 квадратных метров с распространением огня на одноэтажный жилой дом и гараж.

"Во время тушения пожара в одной из вспомогательных хозяйственных сооружений взорвалось несколько газовых баллонов. В результате взрыва и через плотную застройку частного участка, площадь пожара значительно увеличилась", - отметили в ГСЧС.

Спасателям удалось вынести во время тушения пожара на безопасное расстояние один кислородный баллон и четыре канистры с бензином (три из которых были пустыми).

"Тушение пожара осложнялось большим загромождением территории частного участка горючими материалами. Также, ближайшие пожарные гидранты были со слабым давлением воды, что затрудняло водоснабжение, поэтому пожарным приходилось прокладывать магистральные линии большой протяженности" - уточнили в пресс-службе.

8 апреля в 01:43 пожар на площади 600 квадратных метров был локализован, а в 03:12 - ликвидирован. В результате сгорели деревянный сарай, пристройка, летняя кухня и одноэтажный жилой дом.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Причина пожара и ущерб устанавливается. Во время тушения пожара погибших и травмированных нет.

13 марта 2019 года в складском помещении на улице Академика Туполева в Киеве произошел крупный пожар.