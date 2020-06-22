Меч монумента Родина-мать в Киеве украсили флагом ЛГБТ – видео

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Вчера в Киеве провели Марш равенства онлайн. У вершины монумента Родина-мать растянули радужный флаг ЛГБТ+

Вчера у меча монумента Родина-мать в Киеве дрон растянул радужный флаг, который является символом сообщества ЛГБТ+. Видео размещения флага опубликовал KyivPride в Facebook.

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"Родина-мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ + флаг сегодня развевается над всем Киевом", - подписали видео авторы поста.

Как сообщается на этой же Facebook-странице, вчера KyivPride проводил онлайн Марш равенства. Такой формат был выбран в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

  • В конце декабря 2019-го сообщалось, что в США мужчина получил 15 лет тюрьмы за то, что он украл и сжег флаг ЛГБТ.

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Видео - KyivPride/Facebook

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Теги: флаг, лгбт, марш равенства, родина-мать, Kyiv Pride, киев прайд
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