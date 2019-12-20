Мужчина получил 15 лет тюрьмы за сжигание флага ЛГБТ

Фото: EPA

Суд в США дал 15 лет тюрьмы 30-летнему Адольфо Мартинесу за то, что он похитил флаг ЛГБТ и сжег его. Он признался, что сделал это из-за ненависти к геям. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Его признали виновным в преступлении на почве ненависти, неосторожном обращении с огнем и рецидивизме. Он также угрожал поджечь местный бар.

Мартинес признал вину, рассказав о мотивах своих действий: "Для меня было честью сделать это, это благословение от Господа".

Местный прокурор Джессика Рейнолдс уточнила, что Мартинес стал первым человеком в истории их округа, который был признан виновным в преступлении на почве ненависти.

15 сентября на площади Свободы в Харькове прошел Харьков прайд, который стал самым массовым ЛГБТ-мероприятием в истории города .

23 ноября на Транс-марше в Киеве произошли столкновения с полицией: видео.

Читайте также: Байден выступил за отказ США от помощи странам, где против ЛГБТ