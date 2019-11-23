На Транс-марше в Киеве произошли столкновения с полицией: видео

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Шестерых противников марша задержали

Сегодня в Киеве неизвестные попытались прорваться к участникам Транс-марша к Международном дню памяти трансгендерных людей. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным правоохранителей, шестерых наиболее активных противников марша задержали. Их отпустили после составления админпротокола за мелкое хулиганство. Согласно видео, опубликованному depo.ua, у нападавших были флаги организации Традиция и порядок.

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Как передает hromadske, нападавшие были не согласны с участниками Транс-марша, которые требовали от новой власти выразить позицию по трансгендерным людям, обновить клинический протокол, регулирующий процедуру трансгендерного перехода, и ввести гендерную идентичность в антидискриминационное законодательство.

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Теги: транс, трансгендер, марш, лгбт, столкновение, традиция и порядок
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