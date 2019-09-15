В Харькове радикалы напали на участников Марша равенства: видео

В Харькове после Марша равенства происходят нападения на участников, сообщает StudMedia в Twitter.
У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB— StudMedia (@StudMedia) 15 сентября 2019 г.
Двоих пострадавших забрала скорая, сообщает корреспондентка Hromadske.
По информации Hromadske, после марша полиция начала задерживать участников ультраправой организации Фрайкор, стычки с полицией возникли после того, как праворадикалы попробовали заблокировать автомобиль правоохранителей и распылили газ в лицо одному из полицейских. Сообщается о 15 задержанных полицией.
В Харкові виникли сутички противників #ХарківПрайд'у з правоохоронцями після закінчення заходу pic.twitter.com/iPXML62T5f— StudMedia (@StudMedia) 15 сентября 2019 г.