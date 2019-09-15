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В Харькове радикалы напали на участников Марша равенства: видео

В Харькове радикалы напали на участников Марша равенства: видео - Фото
ХарьковПрайд 2019 (Фото: StudMedia/Twitter)
15.09.2019, 18:40

После столкновений с полицией задержаны 15 человек

В Харькове после Марша равенства происходят нападения на участников, сообщает StudMedia в Twitter.

Двоих пострадавших забрала скорая, сообщает корреспондентка Hromadske.

По информации Hromadske, после марша полиция начала задерживать участников ультраправой организации Фрайкор, стычки с полицией возникли после того, как праворадикалы попробовали заблокировать автомобиль правоохранителей и распылили газ в лицо одному из полицейских. Сообщается о 15 задержанных полицией.

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