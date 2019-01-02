Под Киевом маршрутка раздавила "Запорожец": фото, видео

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Согласно сообщению полиции, авария произошла вследствие того, что ЗАЗ выехал на встречную полосу

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В Обухове Киевской области автомобиль ЗАЗ столкнулся лоб в лоб с маршруткой сообщением "Обухов-Матяшевка". Погибли три человека, четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Согласно сообщению, авария произошла вследствие того, что ЗАЗ выехал на встречную полосу.

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Трое пассажиров "Запорожца" погибли на месте, четверо пострадавших из маршрутного автобуса с телесными повреждениями доставлены в больницу. Их жизни, по информации правоохранителей, ничего не угрожает.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. В ближайшее время будет открыто уголовное производство.

В Николаевской области 1 января около 11:00 столкнулись два легковых автомобиля Opel Astra и Mazda-6. В результате ДТП погибли восемь человек, еще двое госпитализированы. 

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Теги: дтп, авария, маршрутка, обухов, запорожец
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