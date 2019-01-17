Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

16 января на Грушевского горело трехэтажное отселенное здание

Реклама
Реклама

Последствия вчерашнего пожара в здании на улице Грушевского, 4-Б в Киеве сняли с помощью дрона. Видео опубликовало издание Информатор.

16 января на Грушевского загорелось трехэтажное отселенное здание.

Реклама

Пожарные тушили пламя на площади 700 кв м больше двух часов, так как огонь очень быстро распространялся из-за деревянных перекрытий.

Кроме того, по словам представителей ГСЧС, из-за плотной застройки не было возможности подъезда необходимого количества пожарной техники.

Все это значительно усложнило работу пожарных.

Отправить:
Распечатать:
Теги: урбанистика, киев, пожар, спасатели, здание
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Борисполе изъяли 1,5 тыс живых щеглов, они гибнут: видео
В Борисполе изъяли 1,5 тыс живых щеглов, они гибнут: видео
Появилось снятое дроном видео последствий пожара в центре Киева
Появилось снятое дроном видео последствий пожара в центре Киева
Теннис. 18-летняя украинка удивила всех на Australian Open: видео
Теннис. 18-летняя украинка удивила всех на Australian Open: видео
Продовольствие Верховная Рада отказалась снять мораторий на землю
Закупка локомотивов General Electric под вопросом - нет денег
Транспорт Закупка локомотивов General Electric под вопросом - нет денег
Украинский корм для животных будут продавать в Англии и Финляндии
FMCG Украинский корм для животных будут продавать в Англии и Финляндии
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Борисполе изъяли 1,5 тыс живых щеглов, они гибнут: видео
В Борисполе изъяли 1,5 тыс живых щеглов, они гибнут: видео
Появилось снятое дроном видео последствий пожара в центре Киева
Появилось снятое дроном видео последствий пожара в центре Киева 14:34
Теннис. 18-летняя украинка удивила всех на Australian Open: видео
Теннис. 18-летняя украинка удивила всех на Australian Open: видео 14:11
ВСУ ответили боевикам "за Урал", взорвав их транспорт — видео
ВСУ ответили боевикам "за Урал", взорвав их транспорт — видео 12:54
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 