Появилось снятое дроном видео последствий пожара в центре Киева

Последствия вчерашнего пожара в здании на улице Грушевского, 4-Б в Киеве сняли с помощью дрона. Видео опубликовало издание Информатор.

16 января на Грушевского загорелось трехэтажное отселенное здание.

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Пожарные тушили пламя на площади 700 кв м больше двух часов, так как огонь очень быстро распространялся из-за деревянных перекрытий.

Кроме того, по словам представителей ГСЧС, из-за плотной застройки не было возможности подъезда необходимого количества пожарной техники.

Все это значительно усложнило работу пожарных.