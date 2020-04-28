Прыгает через провод удлинителя. Кличко показал как тренируется на работе: видео

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Мэр Киева Виталий Кличко записал видеоролик со своей тренировкой в рабочем кабинете

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как он тренируется в рабочем кабинете во время карантина, когда закрыты спортивные залы и площадки. Соответствующее видео Кличко опубликовал в Facebook.

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"Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разным подручным "снаряжением", – написал мэр.

Кличко призвал киевлян продолжать следовать карантинным ограничениям, что первый этап их ослабления наступил как можно быстрее.

  • 9 апреля Шмыгаль заявил, что карантин продлится до мая, после этого будут "новые стандарты жизни".
  • 24 апреля правительство представило четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов.
  • Ранее сегодня, 28 апреля, Кличко представил план первого этапа выхода из карантина, введенного из-за вспышки коронавируса.
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Теги: виталий кличко, тренировка, карантин, коронавирус
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