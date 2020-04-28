Прыгает через провод удлинителя. Кличко показал как тренируется на работе: видео

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как он тренируется в рабочем кабинете во время карантина, когда закрыты спортивные залы и площадки. Соответствующее видео Кличко опубликовал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разным подручным "снаряжением", – написал мэр.

Кличко призвал киевлян продолжать следовать карантинным ограничениям, что первый этап их ослабления наступил как можно быстрее.