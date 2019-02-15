В Киеве горел университет, студенты не могли выйти: видео

Сегодня, 15 февраля, в Киеве произошел пожар в здании Национального авиационного университета. Об этом сообщает управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева.

Возгорание произошло на цокольном этаже четырехэтажного корпуса. Спасатели установили, что горело подсобное помещение с оргтехникой.

Реклама

Пожар на площади 30 кв.м в 10:29 полностью потушили. Повреждена мебель, техника, закопчены стены и потолок помещения.

Из помещения эвакуировали пять человек, которые находились на цокольном этаже. Пострадавших нет.

Как пишет Типичный Киев со ссылкой на студентов, аварийные выходы были закрыты, люди 5 минут ждали "пока принесут ключи и выпустят их из горящего здания".

Также сказано, что "ни сирены про пожарную сигнализацию, ни пожарной тревоги не было".

На видео присутствует нецензурная лексика: