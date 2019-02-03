В Киеве на Лесной масштабный пожар, есть угроза обвала: видео

Сегодня, 3 февраля, спасатели продолжают тушение масштабного пожара на складах на улице Красноткацкой в Деснянском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киевской области.

Пожар на площади 10500 квадратных метров был локализован в 23:03 2 февраля. Ликвидация пожара продолжается.

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"По состоянию на 10:00 спасатели продолжают тушение отдельных очагов пожара на площади 1500 кв. м., есть угроза разрушения строительных конструкций. На месте происшествия работает 27 единиц основной и специальной техники и 97 человек личного состава", - сказано в сообщении.

По данным ГСЧС, информации относительно жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Фото: ГСЧС Киевской области

2 февраля, около в 11:52, в Деснянском районе Киева на улице Красноткацкой возник пожар в складском здании. Там хранятся электроинструменты, пластик и картон. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.