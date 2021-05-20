В районе станции метро Демиевская произошло повреждение магистрального теплосети, из-за чего в результате прорыва трубы образовался фонтан высотой около 10 метров. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
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Сообщается, что повреждение произошло в результате гидравлических испытаний – трубопроводу 43 года.
На видео заметно, что некоторые автомобили находившиеся возле места происшествия получили повреждения.
- 28 марта 2021 года прорвало теплотрассу в Печерском районе Киева, без воды остались более 130 домов.
- 14 мая улицу Пушкинскую в центре Киева также залило водой – прорвало трубу.
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