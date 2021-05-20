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В Киеве на метро Демиевская прорвало теплосеть: фонтан в 10 метров повредил машины – видео видео

20.05.2021, 17:52
Скриншот из видео
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В районе станции метро Демиевская произошло повреждение магистрального теплосети, из-за чего в результате прорыва трубы образовался фонтан высотой около 10 метров. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. 

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Сообщается, что повреждение произошло в результате гидравлических испытаний – трубопроводу 43 года. 

На видео заметно, что некоторые автомобили находившиеся возле места происшествия получили повреждения.

Станислав Стороженко
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демиевская киев авария
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