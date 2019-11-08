В Киеве на Оболони затонула яхта: видео спасения людей

В ночь на 8 ноября в Оболонском районе в Днепре затонула однопалубная яхта. Жертв удалось избежать.

В ГСЧС сообщили, что яхта затонула между заливом Собачье устье и заливом Верблюд. Изначально там предположили, что под водой могут быть люди.

На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Ни погибших, ни травмированных водолазы не обнаружили.

Позже в интернете появилось видео, на котором запечатлено спасение людей с яхты. Судя по записи, на борту судна во время его крушения находились три человека.

Все они самостоятельно покинули тонущий катер и доплыли до берега.

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