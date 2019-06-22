В Киеве началась акция противников проведения КиевПрайда: видео

В столичном парке Шевченко, на месте запланированного на завтра проведения Марша равенства (КиевПрайд) началась акция правых политических организаций, цель которой – не допустить проведения мероприятия, посвященного защите прав ЛГБТ-людей. Об этом сообщает корреспондент Цензор.нет.

Акция противников марша за права ЛГБТ-людей носит название "Всеукраинское молитвенное стояние в защиту детей и семей".

На данный момент в мероприятии принимают участие молодые люди с символикой организаций Правый сектор, Традиция и порядок, Карпатська січ.

Участники акции установили напротив входа в главный корпус университета им. Шевченко сцену, поставили звукоусиливающую аппаратуру, также установили деревянный крест.

Как передает корреспондент, молодые люди собираются находиться на месте проведения КиевПрайда до 12:00 завтрашнего дня (начало Киевпрайда запланировано на 9:00).

"Призываем вас выйти на мирную акцию в Киеве с целью встать на защиту семьи и детей и не допустить пропаганду половых девиаций в Киеве", - сказано на странице контракции в Facebook.

19 июня на посетителей кинопоказа в рамках КиевПрайда напали неизвестные в балаклавах и избили.

В запланированном на 23 июня Марше равенства примут участие военные из числа ЛГБТ.