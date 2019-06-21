На КиевПрайде будет отдельная колонна ЛГБТ-военных - доброволец

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В Марше равенства, посвященном правам ЛГБТ-людей, который пройдет в Киеве 23 июня, примут участие военные из числа ЛГБТ и их союзники. Об этом в комментарии Центру прав человека ZMINA сообщил доброволец батальона Донбасс Виктор Пилипенко.

По его словам, ЛГБТ-военные пройдут отдельной колонной.

Пилипенко говорит, что идея создать отдельную колонну ЛГБТ-военных у него появилась после публичного каминг-аута, который он сделал в 2018 году.

Он создал группу в Facebook Военные ЛГБТ и наши союзники, "чтобы о том, что ЛГБТ-люди воюют за конституционные права граждан Украины, знало как можно больше людей".

По словам Пилипенко, в колонне ожидается участие около 15 человек, но, возможно, участников будет больше.

"К сожалению, не все военные ЛГБТ и союзники могут нас поддержать своим присутствием, ведь большинство сейчас находится в зоне ООС или в других городах", - сказал доброволец.

Основная тема КиевПрайда в этом году - "Свобода. Единство. Борьба", а главный лозунг - "Наша традиция - это свобода!".

19 июня Окружной административный суд Киева вернул исковое заявление народного депутата Игоря Мосийчука о запрете проведения Марша равенства КиевПрайд истцу.