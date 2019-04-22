В Киеве начинается сезон поющих фонтанов: видео

С 27 апреля в Киеве после зимнего перерыва возобновят работу фонтанные комплексы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Процесс расконсервации проводится согласно запланированному графику работ", - сказала директор Киевводфонда Светлана Козловская.

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Как и в предыдущие годы, фонтанные комплексы Большой и Малый на Майдане Независимости, а также комплекс фонтанов в акватории Русановского канала, будут работать в режиме свето-музыкального шоу.

"Наиболее увлекательными фонтаны выглядят в вечернее время, поэтому в этом году график светло-музыкального представления будет меняться в соответствии со временем заката", - отметила Козловская.

Столичные фонтаны будут работать с 27 апреля по 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будет перерыв для проведения необходимых технических работ. Также на этот год запланирован капремонт фонтана на улице Большой Васильковской, 119/121, построенный около 30 лет назад.

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Видео: Вокруг Света Украина, Andrii Piskovyi, Андрей Яцуляк, Air Dreams Media