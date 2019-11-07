В Киеве неизвестные штурмовали общежитие, возникла драка: видео

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По предварительной информации, исполнительная служба при поддержке неизвестных в масках и бронежилетах хотела выселить людей

В Киеве, на улице Полевой, неизвестные в масках с использованием газа штурмовали общежитие. Между ними и проживающими в доме людьми возникла драка. Видео инцидента опубликовал Киев оперативный.

При этом молодые люди в масках отказывались представиться и объяснить свои действия. После приезда полиции они поспешно оставили место происшествия.

На одном из видео зафиксировано, как неизвестные уходят по улице, их пытаются догнать местные жители, при этом присутствуют полицейские, которые не предпринимают никаких действий.

Вместе с тем в полиции сообщили, что "вмешались в ситуацию и прекратили нарушение общественного порядка".

По их словам, "в общежитии представители исполнительной службы на основании решения суда проводили исполнительные действия". К этим действиям привлекались "представители частной охранной структуры". Между ними и местными жителями возникла драка. По какой причине, в полиции не сообщают.

"Для выяснения объективных обстоятельств этого события в Соломенское управление полиции доставлены 11 человек", - сказано в сообщении. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Между тем Украинская правда сообщает, что общежитие на Полевой, 19 принадлежит тресту Киевгорстрой-2. Неизвестные же с закрытыми лицами пришли выселять людей.

По информации УП, в 2018 г предприятие приняло решение о проведении реконструкции здания. Компания сообщила о необходимости освобождения комнат и предложила жителям альтернативное жилье на улице Туполева.

В то же время около 40 семей отказались выселяться и продолжают жить в неотапливаемом помещении, без воды, газа и электричества. Они утверждают, что согласно закону "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий", их общежитие должны передать на баланс города.

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Теги: киевгорстрой, киев, общежитие, полевая
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