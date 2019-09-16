В Киеве облили неизвестным веществом десятки авто: видео

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Решается вопрос об открытии уголовного дела

В Киеве минувшей ночью облили неустановленным веществом десятки припаркованных автомобилей. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как уточняют в ведомстве, инцидент произошел в районе станции метро Славутич на левом берегу. Точное количество пострадавших автомобилей пока не установлено - еще не все водители написали заявления. Однако, речь уже идет о десятках. 

По словам представителя пресс-службы, информации о веществе, которое использовалось, пока нет. Однако, не исключено, что это была кислота, как об этом уже сообщают в соцсетях. На место выезжала следственно-оперативная группа - уже опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного дела по факту происшедшего.

Как сообщалось, в Киеве человек открыл огонь по приехавшим на вызов пожарным.

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Теги: киев, автомобили, парковка, полиция
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