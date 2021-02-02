Вчера вечером в Киеве обстреляли автомобиль, полиция вместе со спецназом провела спецоперацию и задержала предполагаемых причастных. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры на столичной Оболони. Полиция привлекла все наряды и патрули города для спецоперации. В течение часа двух предполагаемых причастных задержали после недлительного преследования.

В полиции не уточняют, какой автомобиль был обстрелян. Однако, судя по кадрам, пострадала Toyota, а задержанные ездили на Skoda Rapid.

В машине задержанных обнаружили автоматическое оружие, из которого, вероятно, и велся огонь, сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко. По его словам, ночью были проведены обыски по месту жительства фигурантов, изъяты вещественные доказательства. Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве, задержанным грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Также отмечается, что полиция разыскала обстрелянный автомобиль, его изъяли для экспертизы. Правоохранители не уточняют, находился ли кто-то в нем в момент обстрела, но пишут, что в результате инцидента никто не пострадал.

24 июля 2020-го под Киевом в авто расстреляли бизнесмена Игоря Плекана. Его семилетнего сына, который также находился в салоне, злоумышленники отпустили.

В конце ноября в Киеве расстреляли Mercedes.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.