UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве обстреляли автомобиль. Спецназ и полиция провели спецоперацию – видео видео

02.02.2021, 13:52
Обстерл автомобиля, Киев (фото 3 - полиция Киева)
Илон Маск запустил спутник вопреки массовому протесту у офиса SpaceX – видео
Илон Маск запустил спутник вопреки массовому протесту у офиса SpaceX – видео
Неизвестный устроил провокацию против магазина NOVUS, подложив запрещенный товар: видео
Неизвестный устроил провокацию против магазина NOVUS, подложив запрещенный товар: видео

Вчера вечером в Киеве обстреляли автомобиль, полиция вместе со спецназом провела спецоперацию и задержала предполагаемых причастных. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры на столичной Оболони. Полиция привлекла все наряды и патрули города для спецоперации. В течение часа двух предполагаемых причастных задержали после недлительного преследования.

В полиции не уточняют, какой автомобиль был обстрелян. Однако, судя по кадрам, пострадала Toyota, а задержанные ездили на Skoda Rapid.

В машине задержанных обнаружили автоматическое оружие, из которого, вероятно, и велся огонь, сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко. По его словам, ночью были проведены обыски по месту жительства фигурантов, изъяты вещественные доказательства. Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве, задержанным грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Также отмечается, что полиция разыскала обстрелянный автомобиль, его изъяли для экспертизы. Правоохранители не уточняют, находился ли кто-то в нем в момент обстрела, но пишут, что в результате инцидента никто не пострадал. 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
обстрел киев спецоперация автомобиль Toyota расстрел оболонь степана бандеры

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 