В Киеве перекрывали Мост метро, образовалась огромная пробка – видео

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Несмотря на то, что митингующих оттеснили к обочине, движение транспорта по Броварскому проспекту по-прежнему затруднено

С утра 8 июля киевской Мост метро перекрыли несколько десятков протестующих, в результате чего в час пик на подъезде к нему образовалась крупная пробка от станции метро "Черниговская". Об этом сообщили жители левого берега столицы.

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По данным ресурса dtp.kiev.ua и надписям на банерах, люди на акции требовали, чтобы им достроили квартиры в районе ст. м. "Демеевская".

Полиция прибыла на место инцидента не сразу, однако по состоянию на 11:00 движение автотранспорта разблокировано: митингующих после стычек оттеснили на обочину проезжей части. По состоянию на 11:20 утра перед мостом была такая пробка:

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Теги: киев, метро, блокирование, протест, перекрытие, мост, пробка
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