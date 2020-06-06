"Минера" моста в Киеве поместили в психбольницу. Это уже второй такой случай

Мост Метро (фото - отдел коммуникации полиции Киева)

32-летний Виталий Ткаленко, который 2 июня сообщил о минировании моста Метро в Киеве и был арестован, переведен из СИЗО в психиатрическую клинику, так как в изоляторе у него выявили склонность к суицидальным поступкам. Об этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец рассказала в комментарии Украинской правде.

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По ее словам, вчера суд в экстренном порядке изменил меру пресечения Ткаленко с содержания в СИЗО на содержание в психиатрическом учреждении — в изоляторе подозреваемого осмотрел фельдшер и "обнаружил склонность к суициду".

Врачи скорой помощи, вызванные в СИЗО, пришли к заключению, что подозреваемому лучше находиться под наблюдением врачей для его собственной безопасности, а также безопасности людей, которые должны были находиться с ним в камере, рассказала Максимец.

До 29 июля Ткаленко будет находится в психиатрической больнице в Глевахе Киевской области.

Эмоциональное выступление подозреваемого в суде можно увидеть на видео.

Это уже второй случай "минирования" столичного моста Метро, который заканчивается помещением в психиатрическое учреждение.

Вечером 18 сентября 2019 г в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать.

Злоумышленником оказался Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО. Во время инцидента мужчина с одного выстрела сбил беспилотник полицейских.

Требований Белько не выдвигал, только хотел поговорить со своей девушкой. Позже он принес извинения за свой поступок. Мужчина рассказал, что у него были проблемы с трудоустройством, с деньгами, проблемы личного характера, проблемы в отношениях с девушкой, и все, чего он хотел - это привлечь к себе внимание .

. Суд решил применить к Белько принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением.