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"Минера" моста в Киеве поместили в психбольницу. Это уже второй такой случай

"Минера" моста в Киеве поместили в психбольницу. Это уже второй такой случай - Фото
Мост Метро (фото - отдел коммуникации полиции Киева)
06.06.2020, 16:49

Медики пришли к выводу, что подозреваемый может быть опасен для себя и окружающих, рассказали в прокуратуре

32-летний Виталий Ткаленко, который 2 июня сообщил о минировании моста Метро в Киеве и был арестован, переведен из СИЗО в психиатрическую клинику, так как в изоляторе у него выявили склонность к суицидальным поступкам. Об этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец рассказала в комментарии Украинской правде.

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По ее словам, вчера суд в экстренном порядке изменил меру пресечения Ткаленко с содержания в СИЗО на содержание в психиатрическом учреждении — в изоляторе подозреваемого осмотрел фельдшер и "обнаружил склонность к суициду".

Врачи скорой помощи, вызванные в СИЗО, пришли к заключению, что подозреваемому лучше находиться под наблюдением врачей для его собственной безопасности, а также безопасности людей, которые должны были находиться с ним в камере, рассказала Максимец.

До 29 июля Ткаленко будет находится в психиатрической больнице в Глевахе Киевской области.

Эмоциональное выступление подозреваемого в суде можно увидеть на видео.

Это уже второй случай "минирования" столичного моста Метро, который заканчивается помещением в психиатрическое учреждение.

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Вадим Ребрина
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