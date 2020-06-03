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"Минирование" моста Метро в Киеве. Суд арестовал подозреваемого на два месяца

"Минирование" моста Метро в Киеве. Суд арестовал подозреваемого на два месяца - Фото
Минер моста Метро в Киеве (Фото: пресс-служба прокуратуры Киева)
03.06.2020, 17:30

Суд в Киеве отправил под арест подозреваемого в "минировании" столичного моста Метро

Днепровский районный суд Киева арестовал 32-летнего Виталия Ткаленко, которого подозревают в "минировании" моста Метро в столице. Об этом сообщает Грати.

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Отмечается, что подозреваемого взяли под стражу на два месяца с возможностью выйти под залог 315 300 грн.

Сообщается, что в суде Ткаленко говорил, что не понимает сути предъявленных ему обвинений. Он утверждает, что недавно у него диагностировали заболевание центральной нервной системы, после чего он стал задумываться о суициде. Кроме этого подозреваемый жаловался на то, что у него "отобрали квартиру за кусок хлеба".

Прокуратура планирует направить Виталия Ткаленко на психиатрическую экспертизу.

  • 1 июня в Киеве неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него есть взрывчатка и он намерен взорвать мост Метро. В городе объявили специальную полицейскую операцию. В течение примерно полутора часов его задержали.
  • 2 июня задержанному сообщили о подозрении. Его действия квалифицировали по ч.2 ст.259 УК (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, которое повлекло тяжелые последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Смотрите также: Взрывчатки не было. В полиции рассказали детали задержания минера моста Метро

Наталия Медведева
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