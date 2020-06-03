"Минирование" моста Метро в Киеве. Суд арестовал подозреваемого на два месяца

Днепровский районный суд Киева арестовал 32-летнего Виталия Ткаленко, которого подозревают в "минировании" моста Метро в столице. Об этом сообщает Грати.
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Отмечается, что подозреваемого взяли под стражу на два месяца с возможностью выйти под залог 315 300 грн.
Сообщается, что в суде Ткаленко говорил, что не понимает сути предъявленных ему обвинений. Он утверждает, что недавно у него диагностировали заболевание центральной нервной системы, после чего он стал задумываться о суициде. Кроме этого подозреваемый жаловался на то, что у него "отобрали квартиру за кусок хлеба".
Прокуратура планирует направить Виталия Ткаленко на психиатрическую экспертизу.
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