Столичная полиция предотвратила массовую драку подростков из субкультуры "ПВК Редан" в Дарницком районе Киева. Установлены организаторы драки. Об этом сообщает Главное управление полиции в Киеве.
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Полицейские установили, что в Дарницком районе возле одного из торговых центров планировалась встреча подростков неформального движения и их оппонентов. Чтобы предупредить конфликт и драку, полицейские оперативно установили организаторов встречи – администраторов групп в социальной сети.
"Подстрекателями оказались 15-летняя киевлянка, которая ради хайпа создала в социальной сети группу для поклонников субкультуры, пришедшей в Украину из России, и 14-летний парень – администратор другой группы в телеграм-канале, который призвал сверстников к конфликтной встрече", – рассказал начальник сектора ювенальной превенции Дарницкого управления полиции Александр Мищенко.
Полицейские провели с подростками и родителями профилактические беседы. Каналы, в которых распространялась информация с призывами к драке, заблокированы.
В полиции считают, что распространение движения "Редан" – это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и втянуть подростков в противоправную деятельность.
Субкультура, по словам Мищенко, "направлена на использование детей для дестабилизации внутренней ситуации в государстве".
"Родителям следует уделять больше внимания увлечениям и интересам детей, чтобы предупредить участие ребенка в пропагандистских мероприятиях", – добавил правоохранитель.
- 27 февраля в центре Харькова полиция задержала группу подростков, собиравшихся устроить массовую драку. Полиция установила, что это часть флешмоба, запущенного в России. Правоохранители установили и опросили всех участников потенциальных массовых беспорядков. Возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса. В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы.
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