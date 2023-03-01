Столичная полиция предотвратила массовую драку подростков из субкультуры "ПВК Редан" в Дарницком районе Киева. Установлены организаторы драки. Об этом сообщает Главное управление полиции в Киеве.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Полицейские установили, что в Дарницком районе возле одного из торговых центров планировалась встреча подростков неформального движения и их оппонентов. Чтобы предупредить конфликт и драку, полицейские оперативно установили организаторов встречи – администраторов групп в социальной сети.

"Подстрекателями оказались 15-летняя киевлянка, которая ради хайпа создала в социальной сети группу для поклонников субкультуры, пришедшей в Украину из России, и 14-летний парень – администратор другой группы в телеграм-канале, который призвал сверстников к конфликтной встрече", – рассказал начальник сектора ювенальной превенции Дарницкого управления полиции Александр Мищенко.

Полицейские провели с подростками и родителями профилактические беседы. Каналы, в которых распространялась информация с призывами к драке, заблокированы.

В полиции считают, что распространение движения "Редан" – это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и втянуть подростков в противоправную деятельность.

Субкультура, по словам Мищенко, "направлена на использование детей для дестабилизации внутренней ситуации в государстве".

"Родителям следует уделять больше внимания увлечениям и интересам детей, чтобы предупредить участие ребенка в пропагандистских мероприятиях", – добавил правоохранитель.

ССПРАВКА. В последние несколько дней в украинских соцсетях появилось видео со столкновениями между подростками в городах Украины, где их называют ЧВК Редан (или Редан). Название Редан происходит из аниме Hunter x Hunter, в котором есть преступная группировка под названием Геней Редан, или Пауки. В России под влиянием аниме возникла субкультура подростков-неформалов под названием ЧВК Редан. Они носят длинные волосы и одежду с пауками, как у участников этой группировки, устраивают потасовки в торговых центрах и воюют с другим кланом, так называемыми "офниками" (гопниками).

27 февраля в центре Харькова полиция задержала группу подростков, собиравшихся устроить массовую драку. Полиция установила, что это часть флешмоба, запущенного в России. Правоохранители установили и опросили всех участников потенциальных массовых беспорядков. Возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса. В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы.

Читайте также: Разбор | "ПВК Редан". Кто подстрекает украинских подростков и как реагировать родителям

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.