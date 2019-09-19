В Киеве при ремонте моста упал строительный кран: видео падения

В Киеве во время реконструкции путепровода на Борщаговке упал строительный кран. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

Инцидент произошел в четверг ближе к вечеру на улице Семьи Сосниных - кран попросту перевернулся. По предварительной информации, пострадавших в результате падения нет.

Обстоятельства и причины устанавливаются.

В Киевавтодоре инцидент не комментируют. На днях там сообщили, что завершают монтаж нового рельсового полотна на Борщаговском путепроводе, скоро запустят там трамвайное сообщение и движение транспорта по одной полосе в сторону центра города.

Сегодня вечером в Киеве искали взрывчатку на мостах после анонимного сообщения о минировании.

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