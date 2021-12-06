UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве таксист высадил пассажиров: те заявляли, что ненавидят украинский язык – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 15:02
Видео: "Телеканал Киев"
"Это обращение я хочу начать с самого важного". Зеленский обратился к украинцам: видео
"Это обращение я хочу начать с самого важного". Зеленский обратился к украинцам: видео
В Днепре задержан врач, получал до 75 000 грн в день за фейковые COVID-сертификаты – СБУ
В Днепре задержан врач, получал до 75 000 грн в день за фейковые COVID-сертификаты – СБУ

В Киеве таксист отказался везти пассажиров из-за того, что они некорректно высказывались об украинском языке. Об этом в сюжете рассказывает телеканал "Киев".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Событие произошло 5 декабря. Пассажиры, вызвавшие такси, были нетрезвыми. Женщина, которая была на заднем сидении, услышала что водитель говорит на украинском и сказала, что ненавидит этот язык. Тогда водитель припарковался и отказался ехать дальше. Он вернул пассажирам деньги за поездку, что не понравилось мужчине на переднем сиденье.

Пьяный пассажир начал ругаться и даже пытался ударить водителя, но у него не получилось. После этого мужчина и женщина вышли из авто.

Марина Тищенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
драка киев авто водитель таксист пассажир
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 