В Киеве таксист отказался везти пассажиров из-за того, что они некорректно высказывались об украинском языке. Об этом в сюжете рассказывает телеканал "Киев".

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Событие произошло 5 декабря. Пассажиры, вызвавшие такси, были нетрезвыми. Женщина, которая была на заднем сидении, услышала что водитель говорит на украинском и сказала, что ненавидит этот язык. Тогда водитель припарковался и отказался ехать дальше. Он вернул пассажирам деньги за поездку, что не понравилось мужчине на переднем сиденье.

Пьяный пассажир начал ругаться и даже пытался ударить водителя, но у него не получилось. После этого мужчина и женщина вышли из авто.

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Марина Тищенко

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