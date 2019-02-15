В Киеве загорелся магазин Roshen: видео

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СМИ сообщают, что витрину магазина облил какой-то жидкостью и поджег мужчина в камуфляжной одежде

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Сегодня, 15 февраля, в Киеве возник пожар в магазине Roshen, который расположен на улице Срибнокильской (Днепровская набережная) в ​​Дарницком районе столицы. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"В магазине Roshen, произошел пожар. К счастью, пожарные спасатели ДСНС прибыли довольно быстро", - сказано в сообщении.

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Пресс-служба ГСЧС уточняет, что вызов поступил в 15:51. Пожарные установили, что возгорание возникло на внешней стороне магазина на площади 5 кв. м.

В 16:13 пожар был ликвидирован. Погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается. 

На видеозаписи, распространенной в Facebook Информатора со ссылкой на свидетелй говорится, что витрину магазина облил какой-то жидкостью и поджег мужчина в камуфляжной одежде.

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Теги: киев, пожар, Roshen, магазин, рошен
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