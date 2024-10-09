По техническим причинам станция метро "Дніпро" закрыта на вход и выход для пассажиров. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, не уточнив причину закрытия.

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Telegram-канал Киев city опубликовал видео, на котором женщина утверждает, что на станции "Арсенальна" неизвестные бросили в вагон метро предмет, похожий на мину.

ДОПОЛНЕНО В 16:50. КГГА сообщила, что станция метро "Дніпро" работает в обычном режиме. Поезда совершают остановку на обоих путях станции.

Там отметили, что инцидент изучается и расследуется полицейскими.

Национальная полиция сообщила, что на место прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники.