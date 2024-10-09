З технічних причин станція метро "Дніпро" закрита на вхід та вихід для пасажирів. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, не уточнивши причину закриття.

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Telegram-канал Київ city опублікував відео, на якому жінка стверджує, що на станції "Арсенальна" невідомі кинули у вагон метро предмет, схожий на міну.

ДОПОВНЕНО О 16:50. КМДА повідомила, що станція метро "Дніпро" працює у звичайному режимі. Поїзди здійснюють зупинку на обох коліях станції.

Там зазначили, що інцидент вивчають і розслідують поліціянти.

Національна поліція повідомила, що на місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки.