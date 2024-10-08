У Києві зачинили станцію метро на зеленій гілці через підтоплення – відео
У Києві прорвало мережу водопостачання в Шевченківському районі. Через підтоплення закрита станція метро "Дорогожичі", рух наземного транспорту обмежений, повідомляють у Київській міській державній адміністрації.
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Вода підтопила підземний перехід, через що довелося зачинити станцію метро на вхід та вихід – поїзди проїжджають її, не зупиняючись.
Маршрут тролейбусів №16 та №35 довелося змінити – вони об'їжджають прорив сусідньою вулицею: замість вулиці Іллєнка курсують вулицею Дорогожицькою. Крім цього, рух іншого транспорту вулицею Іллєнка обмежений в обох напрямках. Однак деякі відважні водії намагаються проїхати затоплений участок дороги.
"Тривають роботи з відкачування води. На місці працюють всі необхідні міські служби", – кажуть у КМДА.
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