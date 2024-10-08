В Киеве закрыли станцию метро на зеленой ветке из-за подтопления – видео

В настоящее время аварийные бригады откачивают воду и ликвидируют прорыв

Потоп в Киеве (Фото: Telegram-канал ''Реальный Киев'')

В Киеве прорвало сеть водоснабжения в Шевченковском районе. Из-за подтопления закрыта станция метро "Дорогожичи", движение наземного транспорта ограничено, сообщают в Киевской городской государственной администрации.

Вода подтопила подземный переход, из-за чего пришлось закрыть станцию метро на вход и выход – поезда проезжают, не останавливаясь.

Маршрут троллейбусов №16 и №35 пришлось изменить – они объезжают прорыв по соседней улице: вместо улицы Ильенко курсируют по улице Дорогожицкой. Кроме того, движение другого транспорта по улице Ильенко ограничено в обоих направлениях. Однако некоторые отважные водители пытаются проехать затопленный участок дороги.

"Проводятся работы по откачке воды. На месте работают все необходимые городские службы", – говорят в КГГА.