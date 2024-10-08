В Киеве закрыли станцию метро на зеленой ветке из-за подтопления – видео
В Киеве прорвало сеть водоснабжения в Шевченковском районе. Из-за подтопления закрыта станция метро "Дорогожичи", движение наземного транспорта ограничено, сообщают в Киевской городской государственной администрации.
Вода подтопила подземный переход, из-за чего пришлось закрыть станцию метро на вход и выход – поезда проезжают, не останавливаясь.
Маршрут троллейбусов №16 и №35 пришлось изменить – они объезжают прорыв по соседней улице: вместо улицы Ильенко курсируют по улице Дорогожицкой. Кроме того, движение другого транспорта по улице Ильенко ограничено в обоих направлениях. Однако некоторые отважные водители пытаются проехать затопленный участок дороги.
"Проводятся работы по откачке воды. На месте работают все необходимые городские службы", – говорят в КГГА.
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