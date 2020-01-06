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$1,8 млн. В Японии продали синего тунца весом почти 300 кг: фото

$1,8 млн. В Японии продали синего тунца весом почти 300 кг: фото - Фото
Синий тунец (Фото: flickr.com/tom_puchner)
06.01.2020, 14:33

Рыбу продали на токийском городском оптовом рынке в ходе новогоднего аукциона

Атлантический синий тунец весом 276 кг был выловлен в районе Аомори на севере Японии и продан на новогоднем аукционе в Токио 5 января. Цена рыбы составила 193 миллиона иен (около $1,8 млн). Об этом сообщает AFP.

Покупателем стал Киёси Кимура, управляющий сетью суши-ресторанов Sushi Zanmai. В 2019 году он же покупал за 278-килограммового тунца $3,1 млн, что стало рекордом для главного токийского рыбного рынка.

На вопрос, не жалеет ли он о потраченных деньгах, Кимура ответил, что готов на все, чтобы его клиенты ели самое вкусное в нынешнем году.

Традиционный аукцион в настоящее время проводится на новом рынке в районе Тойосу. До октября 2018 года рынок находился в районе Цукидзи и был известной туристической достопримечательностью. На токийском рыбном рынке ежедневно продается более 2 тысяч тонн рыбы и морепродуктов.

Синий тунец (Thunnus thynnus) – самый крупный вид из рода тунцов. Он может достигать более 4 метров в длину, а максимальная зарегистрированная масса этой рыбы составила 684 килограмма.

Всемирный фонд дикой природы сообщает, что более 85% мировой популяции синего тунца подвержено значительному риску незаконного и нерегулируемого промысла.

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