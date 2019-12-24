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400 млн лет. В Африке нашли остатки доисторической рыбы

400 млн лет. В Африке нашли остатки доисторической рыбы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.сom
24.12.2019, 11:07

Вид получил название Isityumzi mlomomde

В Южной Африке обнаружили окаменелости ранее неизвестного науке вида доисторических рыб. Об этом говорится в исследовании австралийского Университета Флиндерса, опубликованного в журнале PeerJ.

Специалисты получили остатки чешуи и зубов. По их словам, это наиболее важный материал для изучения.

Предполагаемый возраст рыбы – 400 млн лет. Ученые полагают, что она проживала у берегов Гондваны – суперконтинента, который объединял Африку и Южную Америку.

  • Ранее ученые обнаружили перья динозавра вместе со вшами: им 100 млн лет.

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