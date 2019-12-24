400 млн лет. В Африке нашли остатки доисторической рыбы

В Южной Африке обнаружили окаменелости ранее неизвестного науке вида доисторических рыб. Об этом говорится в исследовании австралийского Университета Флиндерса, опубликованного в журнале PeerJ.
Специалисты получили остатки чешуи и зубов. По их словам, это наиболее важный материал для изучения.
Предполагаемый возраст рыбы – 400 млн лет. Ученые полагают, что она проживала у берегов Гондваны – суперконтинента, который объединял Африку и Южную Америку.
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