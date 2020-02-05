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200 млн лет. Обнаружены неизвестные ранее древние рептилии: фото

200 млн лет. Обнаружены неизвестные ранее древние рептилии: фото - Фото
Неизвестный ранее талаттозавр (Иллюстрация: Ray Troll)
05.02.2020, 21:28

Талаттозавры достигали 3-4 метров в длину и жили в экваториальных океанах

Ученые Аляскинского университета в Фэрбенксе идентифицировали крупную рептилию, жившую примерно 200 миллионов лет назад и относящуюся к талаттозаврам, ископаемые останки которой были обнаружены на юго-востоке Аляски в 2011 году. Об этом сообщает Newsweek, а подробно рассказывается в статье в Scientific Reports.

Новый вид получил название Gunakadeit joseeae. Ученые говорят, что исследуемый образец – наиболее полный скелет талаттозавра из всех, когда-либо найденных на территории Северной Америки. 

Талаттозавры достигали 3-4 метров в длину и жили в экваториальных океанах в то время, когда впервые появились динозавры. По современным оценкам, эти рептилии вымерли в конце триасового периода (начался примерно 251,9 млн лет назад, закончился примерно 201,3 млн лет назад).

Исследователи выделили у Gunakadeit joseeae ряд характерных особенностей, в том числе сильно вытянутую форму головы с заостренной передней частью. Исследователи полагают, что рептилия просовывала острый нос в трещины и расщелины на коралловых рифах и питалась мягкими организмами.

Ученые думают, что талаттозавры добывали еду на мелководье, и это, возможно, привело к их исчезновению после падения уровня моря.

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