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Alyona Alyona вошла в топ-50 открытий года по версии Guardian

Alyona Alyona вошла в топ-50 открытий года по версии Guardian - Фото
Скриншот с видео
30.12.2019, 17:40

В треклист открытий года издание включило песню Alyona Alyona "Пушка"

Украинская рэперша Alyona Alyona вошла в топ-50 музыкальных открытий 2019 года по версии британского издания The Guardian.

В треклист открытий года издание включило песню Alyona Alyona "Пушка".

"Бывшая воспитательница детского сада, украинская рэперша Alyona Alyona держит свой материал в чистоте на случай, если его услышат дети. Но ее музыка, оттененная традиционными вокальными мелодиями – далеко не беззуба… Она (Alyona Alyona, - ред.) рассказывает о своей обычной жизни, затрагивая феминизм, бодипозитив, толерантность. После Революции достоинства она перешла от текстов на русском к текстам на украинском - "хорошему, нежному и поэтичному языку" – пишет издание.

Также в списке Guardian открытий года: Sports Team, Normani, Kalie Shorr, Lynks Afrikka, Meggie Brown, Pillow Queens, Shygirl, Asagraum, Victoria Monét, Ashnikko, Anz, Life и другие.

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музыка рэп alyona alyona
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