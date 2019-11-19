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Amazon принял решение о втором сезоне сериала "Властелин колец"

Amazon принял решение о втором сезоне сериала "Властелин колец" - Фото
Скриншот видео Youtube movies
19.11.2019, 17:19

Студия планирует выпустить пять сезонов проекта

Студия Amazon заказала производство продолжения сериала "Властелин колец", к съемкам первого сезона которого сейчас готовятся в Новой Зеландии. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что в ближайшее время студия снова соберет сценаристов проекта, которые начнут работу над вторым сезоном сериала, основанного на фэнтезийной вселенной, созданной Дж. Р. Р. Толкином.

Первые два эпизода "Властелина колец" поставит Хуан Антонио Байона, после чего съемки будут приостановлены на 4-5 месяцев. В это время шоураннеры Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн напишут сценарий второго сезона.

Amazon планирует выпустить пять сезонов сериала с общим бюджетом в $1 млрд.

Подробности сюжета сериала неизвестны. Действие "Властелина колец" развернется в период Второй эпохи, за 3000 лет до событий, на основе которых снял трилогию Питер Джексон.

В то время в Средиземье появилось и исчезло государство Нуменор, шли постоянные войны между эльфами и Сауроном, было создано Кольцо Всевластья.

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Властелин колец сериал Amazon
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