Атеисты и агностики спят лучше, чем верующие - исследование
31.08.2020, 14:30
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Ученые отметили, что религиозная принадлежность связана с качеством и продолжительностью сна
Люди, которые не верят в Бога спят больше и высыпаются чаще, чем верующие, об этом свидетельствуют данные из исследования Baylor Religion Survey, охватившего чуть больше 1500 человек.
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Согласно результатам, атеисты и агностики (73%) значительно чаще сообщали о соблюдении рекомендаций по "здоровому" семичасовому сну, чем, к примеру, католики (63%) или протестанты-баптисты (55%). Отмечается, что неверующие и агностики легче засыпали по вечерам.
Примечательно, что у участников с большей продолжительностью сна, вера относительно своего "попадания в Рай" была также выше, чем у тех, кто спит мало.
Агностики — люди, которые считают, что мир непознаваем и они не могут знать ничего достоверного о действительной сущности вещей.
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