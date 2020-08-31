Атеисты и агностики спят лучше, чем верующие - исследование

Ученые отметили, что религиозная принадлежность связана с качеством и продолжительностью сна

Люди, которые не верят в Бога спят больше и высыпаются чаще, чем верующие, об этом свидетельствуют данные из исследования Baylor Religion Survey, охватившего чуть больше 1500 человек.

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Согласно результатам, атеисты и агностики (73%) значительно чаще сообщали о соблюдении рекомендаций по "здоровому" семичасовому сну, чем, к примеру, католики (63%) или протестанты-баптисты (55%). Отмечается, что неверующие и агностики легче засыпали по вечерам.

Примечательно, что у участников с большей продолжительностью сна, вера относительно своего "попадания в Рай" была также выше, чем у тех, кто спит мало.

Агностики — люди, которые считают, что мир непознаваем и они не могут знать ничего достоверного о действительной сущности вещей.

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Станислав Стороженко

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