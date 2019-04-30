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30.04.2019, 23:31

Барак и Мишель Обама сказали, какие шоу они снимут с Netflix

Барак и Мишель Обама сказали, какие шоу они снимут с Netflix - Фото
Барак и Мишель Обама (фото - ЕРА)

Бывший президент США и его жена анонсировали целый список шоу, фильмов и сериалов для детей и взрослых

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Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель опубликовали список фильмов и шоу, которая их новая продюсерская компания Higher Ground Productions создаст совместно с компанией Netflix. Об этом пишет издание The New York Times.

Договор с Netflix они заключили еще год назад. Шоу смогут охватить около 148 миллионов платных подписчиков.

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Фильмы и передачи будут разноплановыми, но "есть кое-то, что, по-видимому, не интересует Обаму и его жену: нападки на нынешнюю администрацию Белого дома", отмечает издание.

Далее – перечень анонсированных шоу и фильмов:

- "Американская фабрика" – документальный фильм о жизни в Огайо, где китайский миллиардер открыл фабрику на территории бывшего завода General Motors и взял на работу 2000 человек.

- "Цвет" – драматический сериал о Нью-Йорке времен Второй мировой.

- Фильм-адаптация книги "раба и борца против рабства" Фредерика Дугласса.

- Сериал для детей о преимуществах здорового питания.

- Мини-сериал для дошкольников "Слушай свои овощи и ешь родителей", который "проведет маленьких детей и их семьи по всему миру в приключении, которое расскажет нам историю нашей еды" и другие.

28 марта сообщалось, что мемуары Мишель Обамы "Becoming" ("Становление") могут стать самой успешной автобиографией за всю историю. На тот момент продано было уже 10 млн экземпляров. 

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Теги: Netflix, барак обама, мишель обама
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