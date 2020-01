Билли Айлиш выиграла пять главных Грэмми: ее лучшие песни - видео

Билли Айлиш (фото - ЕРА)

18-летняя американская певица победила в этом году во всех основных номинациях на премии Грэмми: "Альбом года" и "Лучший вокальный поп-альбом года" (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), "Запись года" и "Песня года" (Bad Guy) и "Лучший новый артист". Об этом сообщает пресс-служба премии.

LIGA.net собрала в одном месте клипы топ-6 самых популярных треков исполнителя по версии Apple Music.

1. Billie Eilish - Bad Guy

2. Billie Eilish & Khalid - Lovely

3. Billie Eilish - Everything I wanted

4. Billie Eilish - Bury a friend

5. Billie Eilish - You should see me in a crown

6. Billie Eilish - When the party's over

Все видео - Billie Eilish/YouTube