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British American Tobacco начала продавать никотиновые подушечкиp

British American Tobacco начала продавать никотиновые подушечки - Фото
Эта продукция содержит никотин и вызывает зависимость. Эта продукция предназначена для совершеннолетних потребителей табака или никотина
19.02.2020, 11:04

Эта продукция содержит никотин и вызывает зависимость. Эта продукция предназначена для совершеннолетних потребителей табака или никотина

На правах спонсорства

Компания British American Tobacco (BAT) запускает в Украине продажи инновационных никотиновых подушечек без табака под маркой VELO, которые производят в Швеции. Украина стала 14 рынком в мире, на котором ВАТ запустила свой инновационный продукт.

Никотиновые подушечки VELO - это простой способ получения никотина без дыма и неприятного запаха.

VELO содержат микрокристаллы целлюлозы, никотин, воду, ароматизаторы и подсластители. Продукт легко использовать: необходимо лишь разместить подушечку между верхней губой  и деснами сбоку. Держать рекомендуется до 30 минут.

В линейке VELO представлена продукция с различным уровнем содержания никотина: Easy, Medium, Strong или X-Strong. Уровень содержания никотина обозначается количеством точек на упаковке – от 1 до 4 (Easy, Medium, Strong или X-Strong). В продукции с 1ой точкой (Easy) – приблизительно 4мг никотина на подушечку, с 2мя точками (Medium) – приблизительно 6мг никотина, с 3мя точками (Strong) – приблизительно 10 мг никотина и с 4мя точками (X-Strong) – приблизительно 11 мг никотина на одну подушечку. Для знакомства с VELO лучше всего подходят продукты c 1ой или 2мя точками (Easy и Medium), а продукты с 3мя или 4мя точками (Strong и X-Strong) подойдут для тех, кто уже использовал VELO.Также есть продукт с различными вкусами: мятные Polar Mint, Ice Cool и Freeze и ягодный Berry Frost.

Как отмечают в BAT, запуск VELO – это четкий признак того, как инновации и последние научные разработки способны существенно изменить всю отрасль. Получение длительного и стабильного эффекта от никотина без табака, пепла и дыма  результат создания учеными уникальной формулы.

"Бритиш Американ Тобакко Украина постоянно увеличивает свой портфель продуктов с потенциально сниженным риском. Я очень доволен тем, что у нас есть возможность предлагать украинским потребителям новейшие мировые разработки наряду с другими важными рынками", - сказал Саймон Уелфорд, директор субрегиона UCCAB (Украина, страны Кавказа и Центральной Азии, Беларусь).

По его словам, никотиновые подушечки полностью соответствуют современным трендам:, удобство использования и отсутствие влияния на окружающих.

"Сейчас потребители более требовательны и хотят выбирать. Этот тренд наблюдается во всех категориях потребительских товаров – и в сфере табачных и никотиновых продуктов так же. Потребитель VELO – активный, динамичный и открыт к новому", – рассказал Виталий Павлусь, коммерческий директор субрегиона UCCAB.

Подушечки VELO можно приобрести в розничных сетях Киева и Харькова, а также заказать на сайте www.go-velo.com.ua.

Бритиш Американ Тобакко Украина - один из крупнейших инвесторов и работодателей города Прилуки и Черниговской области. В компании работает около 1100 человек, из них - около 500 в Прилуках. Продукция Бритиш Американ Тобакко Украина экспортируется в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Болгарию, Казахстан, а также сети Duty Free крупнейших аэропортов мира.

По итогам 2018 года Бритиш Американ Тобакко Украина стала налогоплательщиком №1 в Украине среди частных компаний и перечислила более 16,1 млрд грн в государственный бюджет. Совокупные инвестиции в модернизацию табачной фабрики в Прилуках и развитие компании составляют более 550 млн долл. США.

Эта продукция содержит никотин и вызывает зависимость. Она предназначена для совершеннолетних потребителей табака или никотина

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