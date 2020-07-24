Детское Евровидение-2020. Украина примет участие в конкурсе

Детское Евровидение-2020 состоится 29 ноября в Варшаве

В этом году Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое состоится 29 ноября в Польше. Об этом сообщает Национальная общественная телерадиокомпания.

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Уже в августе Общественное объявит национальный отбор для участия в конкурсе.

Нынешней лозунг конкурса "Сдвинь мир" (Move the World) призван напомнить о силе единства. "В детстве нам кажется, что все важные вещи делают известные люди: ученые, космонавты, спортсмены и актеры. Но это не так: каждый день миллионы людей во всем мире добросовестно исполняют свои обязанности, двигая мир", - сообщили организаторы.

В прошлом году Украину на детском Евровидении представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music. Она заняла 15-е место, набрав 59 баллов.

18 марта Международный песенный конкурс Евровидение, который в этом году должен был состояться в нидерландском Роттердаме, отменили в связи с пандемией COVID-19.

Наталия Софиенко

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