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Дженнифер Энистон обвалила Instagram первым фото с "Друзьями"

Дженнифер Энистон обвалила Instagram первым фото с "Друзьями" - Фото
Фото - Дженнифер Энистон - Critics Choice
16.10.2019, 11:50

Страничка актрисы в Instagram вызвала такой ажиотаж, что спровоцировала падение платформы

Популярная актриса и звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон завела аккаунт в Instagram, чем вызвала падение платформы. Об этом сообщает The Guardian. 

За один час страница Энистон привлекла более 116 000 подписчиков, а ее первая публикация уже собрала более 8 млн. лайков. 

Энистон опубликовала фото с коллегами по сериалу - Кортни Кокс, Мэттом Лебланом, Мэтью Перри, Лизой Кудроу и Дэвидом Швиммером. 

"Теперь мы Друзья и в Instagram. Привет Instagram", - говорится в подписи к снимку.

Сейчас на страницу Энистон подписались уже более 6,8 млн пользователей. 

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instagram Дженнифер Энистон Сериал Друзья
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