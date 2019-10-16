Дженнифер Энистон обвалила Instagram первым фото с "Друзьями"

Фото - Дженнифер Энистон - Critics Choice

Популярная актриса и звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон завела аккаунт в Instagram, чем вызвала падение платформы. Об этом сообщает The Guardian.

За один час страница Энистон привлекла более 116 000 подписчиков, а ее первая публикация уже собрала более 8 млн. лайков.

Энистон опубликовала фото с коллегами по сериалу - Кортни Кокс, Мэттом Лебланом, Мэтью Перри, Лизой Кудроу и Дэвидом Швиммером.

"Теперь мы Друзья и в Instagram. Привет Instagram", - говорится в подписи к снимку.

Сейчас на страницу Энистон подписались уже более 6,8 млн пользователей.