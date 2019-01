Сериал "Друзья" остается самым популярным среди подростков - СМИ

Фото: Warner Brothers

Американский сериал "Друзья" до сих пор остается самым популярным телевизионным шоу среди молодежи, хотя его последний эпизод вышел на экраны 15 лет назад. Об этом пишет Би-Би-Си, ссылаясь на результаты исследования вкусов молодой аудитории, проведенного в Великобритании.

В опросе принимали участие респонденты в возрасте от 5 до 16 лет. То есть подавляющее большинство из них еще даже не родились, когда в период с 1994 по 2004 год "Друзей" впервые показывали на телевидении.

Это не помешало им выбрать именно это телешоу в качестве любимого.

Саундтрек сериала I'll be there for you доступен сейчас на стримингових сервисах.

Четверо из пяти опрошенных признаются, что в основном смотрят сериал на Netflix со смартфонов.

