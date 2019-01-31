Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.01.2019, 23:40

Сериал "Друзья" остается самым популярным среди подростков - СМИ

Сериал "Друзья" остается самым популярным среди подростков - СМИ - Фото
Фото: Warner Brothers

Британцы в возрасте от 5 до 16 лет назвали сериал "Друзья" своим любимым

Реклама
Реклама

Американский сериал "Друзья" до сих пор остается самым популярным телевизионным шоу среди молодежи, хотя его последний эпизод вышел на экраны 15 лет назад. Об этом пишет Би-Би-Си, ссылаясь на результаты исследования вкусов молодой аудитории, проведенного в Великобритании.

В опросе принимали участие респонденты в возрасте от 5 до 16 лет. То есть подавляющее большинство из них еще даже не родились, когда в период с 1994 по 2004 год "Друзей" впервые показывали на телевидении.

Реклама

Это не помешало им выбрать именно это телешоу в качестве любимого.

Саундтрек сериала I'll be there for you доступен сейчас на стримингових сервисах.

Четверо из пяти опрошенных признаются, что в основном смотрят сериал на Netflix со смартфонов.

Ранее в сети появился трейлер документального фильма "Аполлон-11", снятого в честь 50-летия высадки астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США на Луну.

Отправить:
Распечатать:
Теги: кино, сериал, Друзья
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 